66ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ.. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನ 'ಆರು' ರಹಸ್ಯಗಳಿವು!

Akkineni Nagarjuna: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗರ್ಜುನ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಳಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.1986ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುವ 'ಆರು' ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗರ್ಜುನ ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1959 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇಂದು ತಮ್ಮ 66ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ನ ಯ್ಪ್ಸಿಲಾಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವ ಮಿಚಿಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇಂದು ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು 1961 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ವೆಲುಗು ನೀಡಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ 1986ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 1987ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಮಜ್ನು' ನಾಗಾರ್ಜುನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹಾರ್ಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ, ಲಾಭರಹಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಚಮತ್ಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗರ್ಜುನ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಭವ್ಯವಾದ ಬಂಗಲೆ 50 ಕೋಟಿ ರೂ., ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಡಬಲ್ಯು, ಆಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗರ್ಜುನ ಅವರ ಬಳಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಸಹ ಇದೆ.