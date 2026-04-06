ನನ್ನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪೋಟೋ ಮೂಲಕ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Nainika Anasuru on casting couch : ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುಂದರಿ ಕೂಡ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕರಾಳದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್.. ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಪದ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಯಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಢೀ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನೈನಿಕಾ ಅನಸುರು ತಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
'ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ತುಂಬಾ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಅವರು 'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ' (Personal need) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಅದು ಏನಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ, ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾನು ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ... ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೈನಿಕಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೈನಿಕಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ..