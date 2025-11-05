ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5% ಹೆಚ್ಚಳ?

Namma Metro ticket rate : ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರನಾಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಪರಿಷ್ಕ್ರರಣೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 71ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ, ಇದೀಗ ಬರುವ ಫೆಬ್ರುವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಸಿ, ಶಾಕ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುಲ್ ಡಿಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 71ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೀಗ ಬರುವ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಸಿ ಶಾಕ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬು ಭಾರವಾಗಿಸಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಇರೋ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಮೇಲಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ.ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೇ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕ್ರರಿಸಿ, ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಮೆಟ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಅಂದಾಜು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದರ. ಏರಿಕೆ ಅನ್ನ BMRCL ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ, 5 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಥ ಹೇಳಿ 100 % ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದರ ಏರಿಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ BMRCL ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಲು ನಾಗರೀಕರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರು ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ ಸಿಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.