  • ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ

Namratha Gowda: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಜೋಡಿ ಲವ್‌ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 
Namratha Gowda: Bigg Boss Kannada Season 10 ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬ ವದಂತಿಗಲು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇದು ವರೆಗೂ ತಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯ ವದಂತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ವಿಡೀಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು.   

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ರತಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ರತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.  

ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಫಿ ಶಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು.    

ಈ ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

“ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವೊಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ರತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹದಷ್ಟೇ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

