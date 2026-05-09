White Hair Remedies: ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಹೂವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೂ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಬಹುದಾದ ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ನಂದಿಬಟ್ಟಲು ಹೂವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲಿಗೆ ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಒಸಕಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೂವಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ. ಆ ದೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿ.
ನೀವು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ದೀಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ತಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುವ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಆ ಕಪ್ಪನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ರೀತಿ ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.