ಹಿತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 09, 2026, 10:51 AM IST|Updated: May 09, 2026, 10:51 AM IST

White Hair Remedies: ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಹೂವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ

White Hair Remedies1/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೂ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಬಹುದಾದ ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ನಂದಿಬಟ್ಟಲು ಹೂವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

White Hair Remedies2/6

ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

White Hair Remedies3/6

ಮೊದಲಿಗೆ ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಒಸಕಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

White Hair Remedies4/6

ಹೂವಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿ. ಆ ದೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿ.

White Hair Remedies5/6

ನೀವು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ದೀಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉರಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ತಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರುವ ಲೇಯರ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ಪೂನ್‌ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಆ ಕಪ್ಪನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. 

White Hair Remedies6/6

ಈ ರೀತಿ ನಂಜಬಟ್ಟಲು ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Tags:
White Hair Remedies
Gray Hair Remedies
Nandibattalu Flower
Nanjabattalu Flower For White Hair
Home Remedies

