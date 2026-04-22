ಅಲಿ ಗೋನಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೊತೆ ಮುರಿದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ: ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಸುಂದರಿಯ ಹೊಸ ಜೀವನ..?

ಸೆರ್ಬಿಯಾದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದ ನಟಿ ನತಾಶಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಇಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನತಾಶಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಟ ಅಲಿ ಗೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ನಾಚ್ ಬಲಿಯೇ 9' ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನತಾಶಾ, ಈಗ ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನತಾಶಾ ಎಂದಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಶಿಸ್ತು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
4.7 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ಇಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಾಸಾ ಸ್ಟಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರು ಸೆರ್ಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದ ನಂತರವೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.