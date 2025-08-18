4 ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತಂದಿದ್ದು 20 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಈಕೆ 39 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಂಗಲ್‌

kangana ranaut: ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕರಾಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
kangana ranaut: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಕಂಗನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಂಗನಾ ಅವರ ಹೆಸರು ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಂಗನಾ ಅವರ ಹೆಸರು ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಂಗನಾ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಕಂಗನಾ ಈ ಕುರಿತು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಕಂಗನಾ , "ನೀವು ಯುವ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ. ನೀವು ಅವನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರೆ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವಳು ಧರಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದ ಹೊರೆಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕಂಗನಾ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದ ನಂತರ, ಕಂಗನಾ ತನಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಕಂಗನಾ ಆದಿತ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ, 'ನಾನು 17 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ನನ್ನ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೆರೆಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅನುಚಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು...' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿತ್ತು.