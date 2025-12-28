ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ! ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ʻಈʼ ಎಲೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೇಶ..

White Hair Remedy: ಹೇರ್ ಡೈ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ..
White Hair Remedy: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಕೆಲವರ ಕೂದಲು ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಕೂದಲು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ 6 ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ: ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, 1 ಕಪ್ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, 500 ಮಿಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ.
ಕರಿಬೇವು : ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 ಚಮಚ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಇಂಡಿಗೋ, ಹೆನ್ನಾ: ಇಂಡಿಗೋ, ಹೆನ್ನಾ ಇಂಡಿಗೋ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಹೆನ್ನಾ ಜೊತೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಚಹಾ: ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಘಟಕಾಂಶವೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಚಹಾ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಿ.
1 ಚಮಚ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, 2 ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಚಹಾ, 1 ಚಮಚ ಬಲವಾದ ಕಾಫಿ, 1/2 ಇಂಚು ಕತ್ತಾ, 1 ತುಂಡು ವಾಲ್ನಟ್ ತೊಗಟೆ, 1 ಚಮಚ ಇಂಡಿಗೊ, 1 ಚಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿ, 1 ಚಮಚ ತ್ರಿಫಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ. ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ)