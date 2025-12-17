ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ... ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ

White Hair To Black: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಲರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಉಳಿದ ಕೂದಲು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಬಿಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಹೇರ್ ಡೈ ಅಥವಾ ಹೆನ್ನಾ ಬಳಸದೆಯೇ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳುಸವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೇರಲ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಣಗಿದ ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೇರಲ ಎಲೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಪೇರಲ ಎಲೆಗಳ ಪುಡಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೂದು ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)