  • ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..

Natural Hair Dye: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಲವಂಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ,  ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು 4-5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌, ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್‌ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಲವಂಗವೂ ಸಹ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.   

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್‌ ಆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ/ಹರಳೆಣ್ಣೆ/ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

White Hair Remedies White hair home remedies Gray Hair Remedies Banana Peel For White Hair Narutal Hair Dye ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

Next Gallery

EPFO ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ: ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ UAN ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು!