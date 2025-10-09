30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಸಹ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ! ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತವೆ

Snake repellent : 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹಾವೂ ಸಹ ಬರಲ್ಲ. ಬರುವುದಿರಲಿ ಯೋಚನೆ ಸಹ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಯಾವುದು ಆ ವಸ್ತು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮಳೆಗಾಲ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹಾವು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ನದಿ ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಮ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ, ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವಿದ್ದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರವೂ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಲವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ.. ಯಾವುದು ಆ ವಸ್ತು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗೇಟಿನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾವು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ತೋಟದ ಬಳಿ, ಗೇಟಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜನರು ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಇದರ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಆ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ : 1. ಮೊದಲು, ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಿಂದ ನಾರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. 3. ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ 3-4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. 4. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇರಿಸಿ. 5. ಪ್ರತಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪರಿಮಳ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಓದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.