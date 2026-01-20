ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ..! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ

Snake Repellent Items : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುವ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸಾಕುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ವಿಷಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ದೂರ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
Snake Repellent Items : ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತೆ ಹಾವುಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಗಳತ್ತ ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರ, ಗೋದಾಮು, ಹಿಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ತೀವ್ರ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ–ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ, ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತಿರ, ಗೋಡೆಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಕೂಡ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ವಾಸನೆಯುಕ್ತ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ. ಹಾವುಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಉರಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಮ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು ಹಾವುಗಳ ಭೀತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವಿಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ.