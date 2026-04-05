ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!

Snake Repellent Plants: ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಾವು ಗಿಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ.
ಹಾವುಗಳು ಶೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳ ತೋಟಗಳ ಒಳಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಾವು ಗಿಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ. ಅವುಗಳ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದಾಗ ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾವಿನ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ
ಕೇವಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಟೈರ್ಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಇಲಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹಾವುಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಗಿಡಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ