ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವಿಯೇ..? ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ.. ಈ 6 ಸರಳ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ

Acne Skin Care : ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.. ಗುಣವಾದ ನಂತರ ಮೊಡವೆಗಳ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಹ ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಈ 6 ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ...
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಗಳು ಉತ್ತಮ.. ಬನ್ನಿ ಮೊಡವೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ..? ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಒಣ ಚರ್ಮವಿದ್ದರೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಅರಿಶಿನ : ಅರಿಶಿನವು ಅದರ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸ್ಕ್ರಬ್: ಒಣಗಿದ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮೊಡವೆ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ: ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಹಳೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೇನು: ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು: ಹಾಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಟೋನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಮೊದಲು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.