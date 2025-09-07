ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ

Tips to get rid of flies : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನೊಣಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೊಣಗಳು ಬರುವುದು ಎಂದರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೊಣಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಂತರ ತೆರೆದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.
ನೊಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ನೊಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ನೊಣಗಳು ಬರದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.
ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನಿಂಬೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ : ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಬಳಸಿ, ಇದು ನೊಣಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಮಿಶ್ರಣ : ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರುವ ಮಳೆಹುಳುಗಳಂತಹ ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಬೇವು : ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.