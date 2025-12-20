English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ! ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..

White Hair Remedyಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕೂದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಕೂದಲನ್ನ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಜನರ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣವು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲುಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಲರ್ ಬಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋರಂಟಿ, ಆಮ್ಲಾ, ಜಟಮಾಸಿ, ಬೇವು ಮುಂತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಗಾಢ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕೂದಲಿನ ಕಲರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು, ನಿಮಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ, ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿ, ಆಮ್ಲಾ, ಜಟಮಾಸಿ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಅರಿಶಿನ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನೀರಿಗೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾದಾಗ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ನೀರನ್ನ ಸೋಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಫಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ, ಆಮ್ಲಾ, ಜಟಮಾಸಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾಗಿಸಿ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.

ಕೂದಲಿಗೆ ಕಲರ್‌ ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೂದಲಿನ ಕಲರ್‌ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಗಳವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕಲರ್‌ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ. ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಆ ಕಲರ್‌ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇರಲಿ. ನಂತರ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಯಸಿದರೆ ಮರುದಿನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಈ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

