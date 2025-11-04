English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪವಾಡ! ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ..

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪವಾಡ! ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ..

Navapanchama Raja Yoga: ನವಪಂಚಮ ರಾಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. 
 
Navapanchama Raja Yoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು 9 ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.   

ಮಂಗಳನು ​​ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.  

ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು, ಅವರು ವರುಣ (ನೆಪ್ಚೂನ್) ಜೊತೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:27 ಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ. ಮಂಗಳ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಪ್ಚೂನ್ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಮೇಲಿನ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.   

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನ, ವಸ್ತು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಚಿತ.   

ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.  

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

