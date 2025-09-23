ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಎಂದರೆ ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Navpancham rajyog 2025 effects: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿy ಜನರಿಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೂಟೋನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಶನಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನ ಕಾಣಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ "ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)