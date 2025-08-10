30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ

Navapanchama Raja Yoga: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಪಂಚಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಪಂಚಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಫಲ ದಾತ ಶನಿಯು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ೧೨೦ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಈ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಇವರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಗೌರವವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ