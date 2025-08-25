165 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್

Navapanchama RajYoga: ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು ಅಪರೂಪದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು 14ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತದೇ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಮಾರು 165 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 165ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರ ನೆಪ್ಚೂನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವರು.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಣ ಕೂಡಿಡುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.