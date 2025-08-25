English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

165 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್

Navapanchama RajYoga: ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು ಅಪರೂಪದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 
1 /6

27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 

2 /6

ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು 14ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತದೇ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಮಾರು 165 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 165ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರ ನೆಪ್ಚೂನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 

3 /6

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

4 /6

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹು ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವರು. 

5 /6

ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಣ ಕೂಡಿಡುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. 

6 /6

ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Navapanchama Rajyoga Ganesh chaturthi Rajyoga Shukra Gochar Neptune Gochar Shukra Neptune Yuti ASTROLOGY

Next Gallery

ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.. ರಾಜವೈಭೋಗ!