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ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಯೋಗ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಶುಭ ಫಲ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 18, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:12 AM IST

Navpancham Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವೂ ಒಂದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಣಬಹುದಾದ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ....

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ನವಪಂಚಮ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವೂ ಅಂತಹ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

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ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries): ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo): ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra): ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಅವಧಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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