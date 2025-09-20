ನವರಾತ್ರಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆ.. ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆ!

Navratri 2025 astrology : ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ನವರಾತ್ರಿಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ನವರಾತ್ರಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳು ಹಬ್ಬದ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಐದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹಂತವು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ರಾಹು, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವುರ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ : ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಶನಿ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ : ಶನಿ, ರಾಹು, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾವಣರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯ. ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ರಾಜ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಶನಿ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. (ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ)