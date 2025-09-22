Navratri 2025: ನವರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಿ.. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ..

Navratri 2025 Durga Pooja: ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹೂವನ್ನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆಶಿರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಬಹುದು.
Navratri 2025: ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪವು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಸರಿಯಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಗಮನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಮಂಟಪಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಜಾ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತವನ್ನು ದೇವಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳು ಇದನ್ನು ದೇವಿಯ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂವು ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಪೂಜಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ.. ಮುಖ್ಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಪಾರಿಜಾತದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂವನ್ನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಗಮನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ.