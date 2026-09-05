Nayanthara first remuneration: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನಯನತಾರಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಕವರ್ ಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇವಲ 2,000 ರೂ. ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್ ಕುರಿಯನ್ ನಿಂದ ನಯನತಾರಾ ವರೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯನ್ ಅಂತಿಕಾಡ್, 2003 ರಲ್ಲಿ 'ಮನಸ್ಸಿನಕರೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಅಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ' ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ದಕ್ಷಿಣದಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತಂದಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇಂದು ಅವರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ, ನಯನತಾರಾ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸಿ ಸರಣಿ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ನಯನತಾರಾ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಮಾಯಾ ಆರಂ' ಮತ್ತು 'ಕೊಲಮೌ ಕೋಕಿಲಾ' ನಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಮಿನಾವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿವಾದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ನಯನತಾರಾ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜವಾನ್' ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಆದಾಯ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಯನತಾರಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವು ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ.