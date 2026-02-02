lady superstar title: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿರುದುಗಳಿಂದಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ಈ ನಟಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಬಿರುದನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.
lady superstar title: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಟಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನಯನತಾರಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುದುಗಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವ ತರುತ್ತವೆ ನಿಜವಾದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಹಜವಾದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುದುಗಳು ಒಂದು ಕೃತಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ “ನಯನತಾರಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಗುರುತು. ಅದು ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಿರುದುಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಕೆಲಸವೇ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅವರ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಗೆ ‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆತಿದ್ದು ನಯನತಾರಾಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.