ಮಂಗಳ ದೋಷ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಫಿಕ್ಸ್..‌

Mangal Dosha remedies: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇವು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೇವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಬೇವಿನ ಗಿಡವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇವನ್ನು ಮಂಗಳ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಾಧೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಮರವು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಈ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಅಥವಾ ಆದಿಚಾಕಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮರವು ರಾಹು-ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಡುವ ದಿಕ್ಕು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮರವು ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಡಲು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ರಚನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಮರವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವಂತೆಯೇ, ಒಣಗಿದ ಮರವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಬೇವಿನ ಮರವು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿದ ಮರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ನೆಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
