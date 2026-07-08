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ಅವನು ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನವೇ ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದ ನನ್ನ ತೊಡೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Written ByKrishna N K
Published: Jul 08, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:15 PM IST

Neeti Taylor news : ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನೀತಿ ಟೇಲರ್ (Neeti Taylor) ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಅಲಾಯನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಮಿನಿ ಮಾಥುರ್, ರೂಹಿ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ದೆಲ್ಬರ್ ಆರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನೀತಿ ಟೇಲರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ನಟಿ ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

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'ಅವನೊಬ್ಬ ಸೈಕೋ.. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ!' : ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು 'ಸೈಕೋ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ನೀತಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತ ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದ ಸುಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಘಟನೆಯಿಂದಾದ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.  

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ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರೇಕಪ್‌ : ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಆ ಕ್ರೂರ ಘಟನೆಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನೀತಿ ಟೇಲರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ : ಆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದ ನೀತಿ ಟೇಲರ್, 2020ರ ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾವಾ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದು ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರು.  

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ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ  

TAGS:
Neeti Taylor
Neeti Taylor boyfriend
Neeti Taylor husband
Neeti Taylor reveals

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