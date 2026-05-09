Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 09, 2026, 03:42 PM IST|Updated: May 09, 2026, 03:42 PM IST

Neetu Kapoor alcohol addict : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನೀತು ಕಪೂರ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ "ದಾದಿ ಕಿ ಶಾದಿ" ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ನೋವು ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನದ ಕಥೆ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪತಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2020 ರಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀತು ಕಪೂರ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕುಡಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸದೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮುಖ್ಯ : ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಪ್ತರು ಮನೋವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀತು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. "ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅಗಲಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀತು ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಏಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೆಲಸದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ 'ಜಗ್ ಜಗ್ ಜೀಯೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಶಾಟ್ ನೀಡುವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ಆ ದಿನಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ನೀತು, ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಶಶಿ ಕಪೂರ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂಸಾರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

