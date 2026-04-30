Celebrity Secrets : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ನಟ-ನಟಿಯರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಆತುರದ ಮದುವೆ.. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕಹಾನಿ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್...
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೆಲುವೆ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗದ್ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ನೇಹಾ ಜೊತೆ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಸಲ್ಗೆ ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತು ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ನೇಹಾಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗದ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು.. ಎಂದು ನೇಹಾ ಲವ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಅಂತ ಆತುರದ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
