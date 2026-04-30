ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲವ್‌ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದೆ..!

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: Apr 30, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Apr 30, 2026, 10:34 AM IST

Celebrity Secrets : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ನಟ-ನಟಿಯರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಆತುರದ ಮದುವೆ.. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಪ್ಯಾರ್‌ ಕಹಾನಿ ಸಖತ್‌ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌...

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಚೆಲುವೆ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ ಅವರ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗದ್ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ನೇಹಾ ಜೊತೆ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಸಲ್‌ಗೆ ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತು ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಚೆಲುವೆ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಭಾರತಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಹರ್ಷ್ ಲಿಂಬಾಚಿಯಾ ಅವರ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗದ್ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ನೇಹಾ ಜೊತೆ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಸಲ್‌ಗೆ ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತು ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ನೇಹಾಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗದ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.

ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು.. ಎಂದು ನೇಹಾ ಲವ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಅಂತ ಆತುರದ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು.. ಎಂದು ನೇಹಾ ಲವ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಅಂತ ಆತುರದ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

Neha Dhupia
BHARATI SING
harsh limbachiya
Angad Bedi

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
GT vs RCB ಬಲಾಬಲ..! ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಇಂದು ಈ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ

GT vs RCB ಬಲಾಬಲ..! ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಇಂದು ಈ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ

IPL 202630 min ago
2

ಕರು ನುಂಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಕೊಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳಿದಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಶಾಕ್

viral news1 hr ago
3

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಡೇಟಿಂಗ್! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

POOJA HEGDE1 hr ago
4

ತನಗಿಂತ 18 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ನಟಿಯ ಜೊತೆ 57 ವರ್ಷದ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪ್ರೀತಿ... 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ

Rahul Dev2 hrs ago
5

ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಡೋಂಟ್‌ ವರಿ... ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ

best courses after 10th3 hrs ago