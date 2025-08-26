ʻಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಟಿಯರೇ ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೂ..ʼ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Neha Dhupia: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Neha Dhupia: ನಟಿ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೇಹಾ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ನಟಿ ನೇಹಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ನಟಿ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ನಾನೊಬ್ಬಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮಿಡ್ ಡೇ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೇಹಾ, "ನಾನು ಅಂಗದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ಎಂಬುದು".
"ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ನಾನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಹಳೆಯ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನೇಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಹಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮೆಹರ್ ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಗುರಿಕ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.
ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾದ ಏಳು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.