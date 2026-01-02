ದಪ್ಪನೆಯ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ..

Nellikai Amla for Hair Growth and Hair Strength :ನಿಮಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೀಯಾ...ಸ್ನಾನದ ವೇಳೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತಿದ್ದೀಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..ನಾವು ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತಿವಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ..ಮತ್ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ..
ಕೂದಲಿನ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುನ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.ಕೂದಲಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ..
ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕಂಡೀಶನರ್ ಆಮ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲ ಇರುವ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೇಶಿಮೆಯಂತಹ ನುಣುಪು ಬೇಕೇ.. ಹಾಗಾದರೆ ಆಮ್ಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನ ಜಗ್ಗಿದು ತಿನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಮತ್ತೊಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ ಇದು ಕೂದಲು ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ..
ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.