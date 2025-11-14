ಬಡತನ, ಗಾಯನವೇ ಆಸ್ತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..!

Maithili Thakur net worth : ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್.. ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಈ 25 ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗ ಅಲಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಚೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಜನರು ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೊರಾಗಿದೆ..
25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೈಥಿಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೋಡಿ ಜನರು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಮೂಲತಃ ಮಧುಬನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉರೆನ್ ಗ್ರಾಮದವರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೈಥಿಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು.
ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ : ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹2.32 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $2.32 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ನಗದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ₹180,700 ನಗದು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹28.67 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $2.86 ಬಿಲಿಯನ್) ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ : ಮೈಥಿಲಿ ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1152 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2022 ರಂದು ಒಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹9.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹3 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ₹1.5 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಥಿಲಿಯ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ? : ಮೈಥಿಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಖಾತೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಯು ₹7,141,532 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಥಿಲಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೈಥಿಲಿಯ ಬಳಿ ಇನ್ನೇನು ಇದೆ? : ಮೈಥಿಲಿ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 409 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹5.2 ಮಿಲಿಯನ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $5.2 ಮಿಲಿಯನ್). ಮೈಥಿಲಿ ನಿಧಿಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ : ಮೈಥಿಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಗಾಯಕಿ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಭಜನೆ ಕಲಾವಿದೆ. ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೈವ್ ಶೋಗಳು, ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಸಹ ಮೈಥಿಲಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.