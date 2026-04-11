ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಈಗ 1,000 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ನೆಟ್ಬ್ಲಾಕ್ಸ್' ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊರಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಶೇ 1 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೂಗಲ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೆಲವು ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರೆಬರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಇರಾನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಲಾಕೌಟ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇರಾನ್, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನೊಡ್ಡಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿಗಳೂ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಷೇಧವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.