ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ʼಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂʼ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಜನನ-ಮರಣದ ನಡುವಿನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದವರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭಕರವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾತಕ ದೋಷಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಬಟ್ಟೆಗಳು: ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭಕರವಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮೃತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾತಕ ದೋಷಗಳು, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ʼದಾನಂ ದಹತಿ ಪಾಪಂʼ ಎಂಬ ತತ್ವದಂತೆ ಮೃತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಇದು ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಡವೆಗಳು: ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಳಸಿದ ಒಡವೆಗಳು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳು, ವಾಚ್ಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಚೈನ್ಗಳು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಓಲೆಗಳು, ಮೂಗುತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತರ ಆತ್ಮವು ಆ ಒಡವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದಂತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರೇತಾತ್ಮದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಧರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು, ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಶುಭಕರ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ದೂರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ.
ವಾಚ್: ಮೂರನೆಯ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತು ವಾಚ್. ಗಂಡಸಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಾಚ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಚ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಚ್ಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ವಾಚ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಢ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರಣಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಚ್ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಇದರಿಂದ ಆ ವಾಚ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
