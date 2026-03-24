ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಸೋಂಪು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ

White Hair Remedies: ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಕೇವಲ ಸೋಂಪು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಬಳಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು.
ಹೌದು, ಕೇವಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಸೋಂಪು, ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾಲರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಸೋಂಪನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ.
ಶೋಧಿಸಿಟ್ಟ ಸೋಂಪನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಸೋಂಪು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.