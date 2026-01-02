English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ 5 ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ 5 ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.! ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

New financial rules : ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳೂ ಸಹ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ KYC ಯಿಂದ LPG ಸಬ್ಸಿಡಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಯಾವ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ KYC : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ KYC ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. KYC ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸೇವೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ 12 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ KYC ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

UPI ಮಿತಿಗಳು : ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ UPI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ, UPI ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ : ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

CIBIL ಸ್ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. RBI ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ CIBIL ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7, 14, 21, 28 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು EMI ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ CIBIL ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫೈನ್‌ : ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫೈನ್‌ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆ, ಕಾರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೈನ್‌ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

