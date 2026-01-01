New Bikes Launching in India 2026: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
New Bikes Launching in India 2026 : ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸವಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಕೆಟಿಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್, ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಿಡಲ್ವೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೈಕ್ ಸೇರಿವೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 : ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ರೆಟ್ರೊ ಬೈಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಕಾನಿಕ್ ಬುಲೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂಜಿನ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 648 ಸಿಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಕೆಟಿಎಂ ಆರ್ಸಿ 160 : KTM RC ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 125cc ಮತ್ತು 200cc ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅಂತರವಿದೆ. ಆ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು RC 160 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಮಹಾ R15 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 164cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ (160 ಡ್ಯೂಕ್ನಿಂದ) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೇರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, USD ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಫ್ 450 ಜಿಎಸ್: GS ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆದರೆ 900 ಅಥವಾ 1250 GS ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ, BMW F 450 GS ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಹೊಸ 420cc ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದನ್ನು TVS ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ABS ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ CB500F : ಹೋಂಡಾ CB500F ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು 471 cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ, ಸುಗಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.