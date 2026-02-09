English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.. ʼಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆʼ ಮೇಲೆ ನೇರ ಎಫೆಕ್ಟ್!

Gold Rate News: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ʼಬಂಗಾರʼ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಮುಖವಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕೋ ಎಂಬ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 
1 /6

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಧರೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಖಚಿತ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಕುರಿತ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಸತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

2 /6

2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

3 /6

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ, ಯೆನ್, ಡಾಲರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಗದದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

4 /6

ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

5 /6

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

6 /6

ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಸದ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.  ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.  

Gold rate silver rate Copper Rate Baba Vanga Prediction Financial Crisis Financial Crisis in 2026 Baba Vanga Prediction on Gold Gold price gold rate news Gold Market Trend

