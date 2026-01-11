Gold Loan: ಗೋಲ್ಡ್‌ ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಸುದ್ದಿ..! ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ

gold loans : ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
gold loans : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NBFCಗಳು) ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶಾಖಾ ಜಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, NBFCಗಳ ಪಾಲು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ NBFCಗಳ ಪಾಲು ಶೇ.69.4 ಆಗಿದ್ದರೆ, 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಶೇ.50.3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಾಲು ಶೇ.30.6ರಿಂದ ಶೇ.49.7ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರತೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಪಾಲು ಶೇ.5.8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ.40.1 ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಾಲು, 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ.49.7ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕೂಡ ಈ ಸಾಲಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.68ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.38 ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFCಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, NBFCಗಳು ವೇಗದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ.