New GST Rates: ಮದ್ಯದ ಮೇಲೂ ಬಿತ್ತಾ GST ಕೆಂಗಣ್ಣು..! ಅಯ್ಯೋ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ

New GST Rates 2025 LIVE : ಸಿಗರೇಟ್, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈಗ ಶೇ 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮದ್ಯದ ದರದ ಮೇಲೆ GST ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..
GST 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ (GST Council meeting LIVE) ನಿರ್ಧಾರವು ಹಲವಾರು ಸರಕುಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಪಾಪ ಸರಕುಗಳು" (ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಗುಟ್ಕಾ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
GST Pan masala gutka rate : ಸಿಗರೇಟ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು GST rate ಆಕರ್ಷಿಸಲಿವೆ, ಆದರೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು ಏಕೀಕೃತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮದ್ಯದ ತೆರಿಗೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ.
New GST Slabs: ಸಿಗರೇಟ್, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈಗ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು New GST slab ratesಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಶೇ. 28 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿವರಿಸಿದೆ.
GST liquor rate : ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
New GST liquor price : ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
GST on Liquor : 2017 ರಲ್ಲಿ GST ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮದ್ಯವನ್ನು GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸದಿರಲು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (VAT) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಹಂತ ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
GST effect on liquor : ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ GST ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಶಾಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೂ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಬಾಟಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಾರಿಗೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳು GST ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ದ್ವಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ: ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯು GST ಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
New GST rates LIVE updates: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ GST 2.0 ದೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗರೇಟ್, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿಗಿಂತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.