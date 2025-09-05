ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ..! ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು

New liquor sale rules : ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳು, ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಮೂಲ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಗಳು, ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 155 ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಬಾರ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾರಾದರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಯುವಕರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕೂಟಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿವೆ.
ಈ ಘಟನೆಗಳು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾರ್, ಪಬ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳು. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಇದು 25 ವರ್ಷಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು 15% ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರು 13 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.