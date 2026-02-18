ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಲಗಾಮು! ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ದರ

Gold Rate EMI: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದರದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.. ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಮಟ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಘಟನೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗಳು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘವು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಇಎಂಐ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮನೆ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಆಧರಿಸಿ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೂ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.