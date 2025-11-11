English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬದಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮ : ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೆತ್ತವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ಶನ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW) ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ  ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.  ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರೆ ಅದು ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು.   

ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ (ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ) ಮರಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರು ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ವರ್ಧಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ  ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ಮುಂದುವರಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.   

ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಪೋಷಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲೆಬೇಕಾಗುತ್ತಾದೆ. 

ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳದ 75% ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ದರವು 60% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಪಿಂಚಣಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

pension Family Pension Life Certificate Pension New Rules

