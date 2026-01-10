English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

New Rule for Jewellery Buyers : ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉಡುಪು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತಹ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
 
New Rule for Jewellery Buyers : ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬುರ್ಖಾ, ಮುಖವಾಡ, ಮುಸುಕು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಘದ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ (UPJA) ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪರಾಧ ನಡೆದರೆ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖವಾಡ, ಬುರ್ಖಾ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದವರು ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘ ಸೂಚಿಸಿದೆ.  

ಯುಪಿಜೆಎ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸೇಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾರಣಾಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಝಾನ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಲೋಹ್ತಾದ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಶಾಹಿದ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅವಮಾನಕರ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ರಾಣಾ ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಂಘದ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಭದ್ರತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭದ್ರತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Varanasi jewellers face‑cover ban jewellery shop security measures India burqa mask jiqab entry ban jewellery UP jewellers association security notice no entry covered faces jewellery stores Gold jewellery rules Burqa entry ban Jewellery shop security UP jewellery news Gold buying rules India Kannada National News

