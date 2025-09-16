English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ, IRCTC ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಯಮ ತತ್ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ, IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಯಮವು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಉದ್ದೇಶವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಅಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ, ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಹೊಂದಿದೆ.

  ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ IRCTC ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಧಾರ್-ಪರಿಶೀಲಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತದನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಆದ್ಯತೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ (CRIS) ಮತ್ತು IRCTCಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಈ ಕ್ರಮವು ಇ-ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅಕ್ರಮ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

