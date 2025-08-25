English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದಲ್ಲ, ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಆಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ  ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7 ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.  ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು. 

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ವವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದರೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

 ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ.

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ 55 ಶೇ. ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ  3 ಶೇ. ಆದರೂ ಒಟ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 58 ಶೇ.ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  ಇದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗುವುದು. 

ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಯಮಿತ ವೇತನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ  ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು.  ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

