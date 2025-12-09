ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ

New Trend in india: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸದೇ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಲು ಜನರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
New Trend in india: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಲಭೆಗಳು, ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ 30% ಹೆಚ್ಚಳದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಜನರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 60–70% ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಭರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ವಜ್ರ, ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಭರಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ.
ಕೋಟಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ನ ಸಂಜೀವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಅಥವಾ ನೇರ ನಾಣ್ಯ, ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಂತಾದ ನಷ್ಟಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವಾರು ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಐಪಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಗ್ರಹ, ರಕ್ಷಣೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ — ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಇಟಿಎಫ್ಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಾರ್ಗಳು. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.