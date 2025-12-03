14 Carat Gold Jewellery : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..!‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಭರಣ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಖಚಿತ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
14 Carat Gold Jewellery: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದರೂ, ಜನರ ಖರೀದಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್—14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ—ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
 
14 Carat Gold Jewellery: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಈಗ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ—ಅದೇ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.  

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ದರ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯ್ ಅಲುಕ್ಕಾಸ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಪಿಎನ್‌ಜಿ, ಸೆನ್ಕೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಈಗ ಹಗುರವಾದ 14K ಜ್ವೆಲ್ಲರಿಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಜನರನ್ನು 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ ಸುಮಾರು ₹94,000 ಇದ್ದರೆ, 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದೇ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ₹73,000 ಮಾತ್ರ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್‌ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳೂ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.  

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48 ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್‌ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಕೂಡ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ—ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಈಗ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯ ಫೇವರಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  

