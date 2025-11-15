new twist in Amruthadhaare serial: ಅಮೃತದಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ಗೆ ಗೌತಮ್ನೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪ ಅವರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಆಕಾಶ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತನಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಇದ್ದಾಳೆ.
new twist in Amruthadhaare serial: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎದುರೇ ಇದ್ದರೂ ಗೌತಮ್ನೇ ಆಕಾಶ್ನ ತಂದೆ ಎಂಬುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಗೌತಮ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೆ ತಾನೇ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದೇ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಈಗ ಆಕಾಶ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿ ಭೂಮಿಕಾನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಗೌತಮ್ನೇ ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವ ಅಪ್ಪನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದಾದ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂಮಿಕಾ ಕೂಡಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಒಂದಾಗುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದರು. ಇನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುರಾಗ ಅರಳಲಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಿಂಚುಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ತನಗಿಂತ ಆಕಾಶನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.