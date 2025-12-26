ಗದ್ದುಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ? ಮುಂದಿನ ಡಿಸಿಎಂ ʻಇವರೇʼ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟು!

Zameer Ahmed Khan DCM: ರಾಜಕೀಯ ಕಾಳಗದ ಕಾವಿನ ನಡುವೆ ಡಿಸಿಎಂ ಇವರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Zameer Ahmed Khan DCM: ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಹರಿದಾಡಲು ಅರಂಭವಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಜಮೀರ್ ಎಂಬ ಬರಹಗಳು ಇದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಶುಭಾಶಯದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಸಿಎಂ ಜಮೀರ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಎಂ ಜಮೀರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಗದ ನಡುವೆ ಡಿಸಿಎಂ ಜಮೀರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಸಿಎಂ ಜಮೀರ್ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಾ? ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.